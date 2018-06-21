Теніс: Цуренко спробує слідом за Світоліною вийти до чвертьфіналу в Бірмінгемі

Друга ракетка України Леся Цуренко сьогодні зіграє в другому колі турніру в англійському Бірмінгемі з призовим фондом понад 936 тисяч доларів. Цуренко зустрінеться з шостою сіяною на турнірі росіянкою Дарією Касаткіною.

20 червня в Бірмінгемі перемогла в другому колі і вийшла до чвертьфіналу перша ракетка України Еліна Світоліна. П’ята ракетка світу виявилася сильнішою за француженку Алізе Корне (41 місце у світовому рейтингу) – 6:4, 6:2.

Наступною суперницею Світоліної стала румунка Міхаела Бузарнеску. Саме цій тенісистці Еліна три тижні тому програла в третьому колі відкритого чемпіонату Франції в Парижі.

Змагання у Бірмінгемі відбуваються на траві, провідні тенісистки проводять таким чином підготовку до неофіційного чемпіонату світу на цьому покритті – Вімблдонського турніру. Цей турнір розпочнеться на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету 2 липня і триватиме до 15 липня.