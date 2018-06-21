Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві юристки Ноздровської

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юрія Россошанського, підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської наприкінці грудня 2017 року.

Відповідно до рішення, Россошанський перебуватиме під вартою до 8 липня 2018 року.

Дія попереднього запобіжного заходу закінчувалася 25 червня.

Тіло юристки Ірини Ноздровської у селі Демидів на Київщині знайшли 1 січня. 8 січня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві жінки – Юрія Россошанського, батька Дмитра Россошанського, якого в травні 2017 року засудили до семи років позбавлення волі за скоєння ДТП, у якому загинула сестра Ноздровської.

Як повідомили у поліції, на тілі юристки знайшли ДНК Россошанського-старшого. У МВС додали, що свідчення затриманого перевіряються: «аналізуються слідчі дії, результати допитів, подвірних обходів – для того, щоб підтвердити хронологію подій».

9 січня Вишгородський районний суд Київської області арештував Юрія Россошанського без можливості внесення застави до 8 березня включно. Потім арешт продовжили.