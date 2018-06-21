СБУ відреагувала на звинувачення правозахисників у формуванні «обмінного фонду»

Служба безпеки України заперечує звинувачення «Харківської правозахисної групи», яка заявила, що СБУ насильно утримує людей для обміну на полонених. Про це йдеться у відповіді Служби безпеки на запит Радіо Свобода.

«СБ України діє винятково в рамках чинного законодавства, усі процесуальні дії із затриманими відбуваються відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, що підтверджується результатами інспектувань представників міжнародних інституцій із захисту прав людини», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

11 червня «Харківська правозахисна група» заявила, що Служба безпеки України формує так званий «обмінний фонд»: шукає людей, які причетні до скоєння злочинів, пов’язаних із сепаратизмом, державною зрадою, тероризмом й інших, які є в підслідності СБУ, затримує їх і пропонує обмін на заручників у «ЛНР» і «ДНР» замість кримінального переслідування і великих строків покарання.

За даними організації, затримані, як правило, погоджуються на обмін. Після цього людей вивозять у невідомі місця попереднього ув’язнення СБУ, яких за законом у Служби безпеки бути не може. Там затриманих «тримають до обміну без будь-якої комунікації із зовнішнім світом».

Раніше про так звані «таємні тюрми» українських спецслужб, а також неправомірні утримання людей з боку правоохоронних органів в Україні заявляли, зокрема у міжнародних правозахисних організаціях Amnesty International і Human Rights Watch. СБУ неодноразово заперечувала наявність таємних тюрем.