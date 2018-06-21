Понад 200 випускників отримали максимальні бали із ЗНО – Карандій

222 учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) отримали 200 балів, а 12 із них отримали 200 балів із двох предметів, повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій у Facebook.

«12 учасників (зірок) ЗНО 2018 року отримали оцінку 200 з двох предметів. 24 заклади загальної середньої освіти (лідери) мають більше двох результатів 200 балів», – написав Карандій.

За його словами, 200 балів, які отримували учасники ЗНО, були з математики, фізики, хімії, біології.

​21 червня на інформаційних сторінках учасників ЗНО 2018 опубліковано результатами тестування і бланки відповідей з історії України, географії, фізики та хімії.

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У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату тестування учасник може подати апеляційну заяву в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) протягом 5 календарних днів (до 25 червня включно), повідомили в установі.