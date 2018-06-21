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21 Червень 2018, Київ 21:10
Новини | Події

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 22 червня

Український гідрометцентр оголосив штормове попередження на 22 червня в частині регіонів України.

«22 червня вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей грози, місцями град та шквали 17-22 м/с, у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини сильні зливи», – повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

Водночас українські та закордонні синоптики прогнозують прихід до України холодного атмосферного фронту, який рухається з боку Балтійського моря.

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