Із 2015 року кількість державних службовців в Україні скоротилася на 20% – Порошенко

З 2015 року кількість державних службовців в Україні скоротилася на 20 відсотків, повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з держслужбовцями, передає його прес-служба.

«Прозорість конкурсів, незалежне оцінювання є потужним стимулом того, щоб державні службовці розвивалися… Ми повинні забезпечувати відповідні «ліфти» у державній службі. І від начальника відділу, від начальника управління, від начальника департаменту має більше залежати», – заявив Порошенко.

Закон про державну службу був схвалений Верховною Радою наприкінці 2015 року. Він набув чинності 1 травня 2016 року.

Закон передбачає скорочення кількості державних службовців в Україні на близько 30%, усі вони мають обиратися на конкурсній основі.