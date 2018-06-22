Міністри ЄС досягли угоди щодо Греції

Країни єврозони домовились про план, який, як очікують, дозволить Греції вийти з своєї восьмирічної програми порятунку і зробити свої великі борги більш керованими.

Міністри фінансів 19 країн досягли компромісу після дня проведення переговорів у Люксембурзі.

Міністри вимушені досягти угоди, яка дозволить Греції безпечно вийти з програми допомоги 20 серпня.

«Грецька криза закінчиться сьогодні. Ми, нарешті, дійшли до кінця цього шляху, що був таким тривалим і важким, це історичний момент», – сказав комісар ЄС з питань економіки П’єр Москочічі.

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За угодою Греція може відкласти виплату мільярдів за кредитів ще на 10 років.

«Це тривало трохи довше, ніж ми очікували, але закінчилося дуже добре Я думаю, що це кінець грецької кризи ... історичний момент», – сказав міністр фінансів Греції Евлід Цакалотос.

За останні вісім років Греція вже отримала 275 мільярдів євро фінансової підтримки ЄС.