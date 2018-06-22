ДСНС попереджає про різку зміну погоди в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про різку зміну погоди у більшості областей України.

Як повідомляє прес-центр ДСНС, 22 червня у Києві, Київській і в більшості північних і центральних областей вдень очікуються грози, місцями шквали 17-22 метрів за секунду, в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини – сильні зливи.

Крім того, синоптики прогнозують сильні дощі вночі в Карпатах і на Закарпатті.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.