У Києві сьогодні деякий транспорт працюватиме з обмеженнями – КМДА

У Києві 22 червня з 7:00 до закінчення державних заходів у парку Вічної Слави рух наземного транспорту буде обмеженим.

Як повідомляє прес-служба КМДА, На час проведення заходів тимчасово скасовується зупинка «Парк Вічної Слави» для тролейбусу № 38 та автобусу № 24.

Рух тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від станції метро «Видубичі» до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної), автобуси маршруту № 24 – від Центрального залізничного вокзалу до стадіону «Динамо» Лобановського.

Також рух маршрутного таксі № 520 у зазначений час здійснюватиметься за схемою: ст. м. «Видубичі» – Залізничне шосе – Либідська площа – вул. Велика Васильківська – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Цитадельна – вул. Лейпцизька – вул. Московська – далі за існуючою схемою.

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