Заборонений «Союз радянських офіцерів» провів заходи з нагоди 22 червня в Дніпрі

У Дніпрі члени забороненої судом громадської організації «Союз радянських офіцерів» провели з нагоди 22 червня мітинг та покладання квітів до пам’ятника Слави.

У руках вони тримали плакати з «антифашистськими» гаслами і фото з провокативними підписами. Зокрема, одне зображувало людей біля гір трупів і було підписане: «Бабин яр. Українські «патріоти» з «ОУН» і «УПА» за роботою».

У заходах взяло участь кількадесят людей. Їх охороняла й супроводжувала поліція. Поліцейські не пропустили учасників акції до пам’ятника, допоки там не закінчилися офіційні урочистості, організовані місцевою владою.

Організатори зібрання не використовували ніякої символіки, окрім того, що кошик з квітами був обгорнутий червоним. Також координатор акції Віктор Марченко прикріпив на груди значок у вигляді червоного прапора з написом «Союз радянських офіцерів».

Також на цю тему: Відзначення 22 червня є небезпечним – В’ятрович

Як повідомив Марченко, очолювана ним організація «Союз радянських офіцерів» заборонена на рівні Верховного суду України, однак поки що не знята з державного реєстру. Окрім того, у коментарі Радіо Свобода він підтвердив, що нещодавно в судовому порядку була заборонена ще одна очолювана ним організація «Радянський центр».

Заявка на проведення заходу в Дніпрі була подана від третьої організації – «Всеукраїнський союз офіцерів», додав він.

«Обидві організації в судовому порядку закрили. Ми, на жаль, не маємо фінансової можливості вести супровід у судах, адже треба платити судовий збір. Там суми близько 5 тисяч. І ми вирішили організувати новий рух. Назвемо його «Відродження соціалістичного ладу». Зараз триває формування осередків. Ми переформатовуємо роботу. За законами про декомунізацію, не можна використовувати слова «комуністичний»і «радянський», тому у нас зареєстрована організація «Всеукраїнський союз офіцерів», під його егідою ми і проводимо ці заходи», – зазначив Віктор Марченко.

Раніше в Дніпрі на заходах з нагоди 9 травня члени забороненої судом громадської організації «Союз радянських офіцерів» принесли до пам’ятника чорну зірку. Як зазначали самі організатори, цей символ нагадує радянський, але не заборонений законодавством. Тієї ж ночі невідомі спалили цю конструкцію.

15 червня 2017 року в Дніпрі суд заборонив організацію «Союз радянських офіцерів».

22 червня в Україні донині є офіційною датою – Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

22 червня 1941 року нацистська Німеччина розпочала бойові дії проти Радянського Союзу. Друга світова війна на той час уже тривала майже два роки – від 1 вересня 1939 року. За ці неповні два роки СРСР захопив частину Польщі, а також окупував країни Балтії – Литву, Латвію та Естонію.