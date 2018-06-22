Даріо Срна покидає «Шахтар» після 15 років гри за клуб

Капітан українського футбольного клубу «Шахтар», 36-річний хорват Даріо Срна завершує виступи за клуб, повідомляється на сайті «Шахтаря».

«Срна став гравцем «Шахтаря» влітку 2003-го. Протягом 15 років він провів у складі «оранжево-чорних» 536 матчів і забив 49 голів. Від сезону-2007/08 був капітаном команди. В активі Даріо 26 трофеїв із «Шахтарем»: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків та 8 Суперкубків України», – нагадують про блискучу кар’єру футболіста у клубі.

«Дякуємо, Легендо!» – зазначено на Facebook-сторінці «Шахтаря».

У клубі «Шахтар» також повідомили, що на знак поваги до заслуг капітана ФК «Шахтар» уперше за свою історію вивів з обігу 33-й номер. «Він навічно закріплений за Даріо Срною», – повідомили у клубі.

Контракт футболіста із «Шахтарем» закінчується 30 червня.

ЗМІ повідомляли, що Даріо Срна погодився перейти в італійський клуб клуб «Кальярі, який виступає у Серії А.

Зараз Даріо Срна відбуває дискваліфікацію через допінг. Її закінчення очікується 22 серпня 2018 року.