Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Молдови – Єльченко

Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова, прес-служба Постійного представництва України при ООН.

Документ підтримали 64 держави, проти проголосували 15 країн, ще 83 утрималися, повідомляє «Інтерфакс».

Співавторами резолюції стали Молдова, Канада, Естонія, Грузія, Литва, Латвія, Румунія і Україна

Ухвалення резолюції прокоментував постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

«Україна як один зі співавторів вітає схвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН про повне та безумовне виведення іноземних військ з території Республіки Молдова. Йдеться про вимогу до Росії вивести її війська з регіону Придністров’я, які знаходяться там без дозволу офіційної влади та всупереч конституції Молдови», – заявив він.

Спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський у квітні повідомив Радіо Свобода, що Україна згодна пропустити через свою територію російських військових, які з 1992 року перебувають на території сепаратистського регіону Молдови Придністров’я.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я ще в радянські часи, в 1990 році, односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, хоча регіон має істотну підтримку Росії – політичну, економічну і військову.

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Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 людей, Кишинів остаточно втратив контроль над цим регіоном країни. У тій війні на боці сепаратистів узяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою.

1992 року за двосторонньою російсько-молдовською угодою на адмінмежі між Придністров’ям і рештою Молдови була започаткована миротворча операція з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.

Росія ще на саміті ОБСЄ 1999 року у Стамбулі взяла на себе обіцянку вивести свої війська з Придністров’я до 2002 року, але не виконала її.