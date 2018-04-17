Україна згодна пропустити через свою територію російські війська з Придністров’я – спецпредставник

Україна згодна пропустити через свою територію російських військових, які з 1992 року перебуває на території сепаратистського регіону Молдови Придністров’я, повідомив Радіо Свобода спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський.

За його словами, відповідний механізм був розроблений на міжнародній конференції ОБСЄ у 1999 році і затверджений тодішніми президентами України і Росії Леонідом Кучмою і Борисом Єльцином.

«Це питання вже було відпрацьоване і на сьогодні нічого нового у ньому немає: ми погоджуємось на використання нашої території, Тому що наша принципова позиція така, що російські війська з Придністров’я мають бути виведені, мали бути давно виведені. Ми цьому надамо всіляке сприяння. Проте віце-прем’єр Росії (Дмитро) Рогозін буквально вчора написав у своєму твіттері, що Росія цього робити не буде. Тобто, у Росії нема готовності виводити звідти свої війська», – зазначив Крижанівський.

У травні 2017 року Конституційний суд Молдови визнав присутність російських військ у Придністров’ї незаконною.

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп заявив про можливість проведення переговорів з Україною про виведення військ Росії із Придністров’я через коридор на території України. Відповідну заяву представник Молдови зробив під час 11 Київського безпекового форуму 12 квітня 2018 року. Раніше, під час Мюнхенської конференції, Філіп закликав Росію вивести її війська з території Молдови.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я у 1992 році односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, хоча регіон має істотну підтримку Росії – політичну, економічну і військову.

Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 людей, Кишинів остаточно втратив контроль над цим регіоном країни. У тій війні на боці сепаратистів узяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою.

1992 року за двосторонньою російсько-молдовською угодою на адмінмежі між Придністров’ям і рештою Молдови була започаткована миротворча операція з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.

Міжнародні переговори про врегулювання придністровської проблеми відбуваються у форматі 5+2 (Молдова, Придністров’я, Росія, Україна та ОБСЄ плюс спостерігачі від США та ЄС).