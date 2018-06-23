Премія імені Франка: оголосили імена лауреатів 2018 року

Журі міжнародної премії імені Івана Франка 22 червня на засіданні в Інституті славістики Віденського університету (Австрія) визначило лауреатів 2018 року.

У номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» лауреатом міжнародної премії імені Івана Франка 2018 року став Йоганнес Ремі. Його праця «Брати чи вороги: Український національний рух та Росія, з 1840-х до 1870-х років» набрала найбільшу кількість балів журі і була визнана найкращою. Рецензент монографії, професор Неапольського університету імені Фрідріха ІІ Сімоне Аттіліо Беллецца наголосив, що книга Ремі є дуже добре документованим дослідженням механізму цензури та репресій українського руху в царській імперії.

У номінації «За вагомі досягнення у галузі україністики» перемогу здобула монографія «...І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках» авторства Ярослави Мельник. «Праця є дуже важливою для пізнання самого Франка і часу, який описується в книзі. Я наче опинився біля Івана Франка», – зауважив член журі Євген Бистрицький.

До складу міжнародного журі увійшло 12 вчених з університетів України, Австрії, Італії, Словаччини та Польщі.

Переможці міжнародної премії імені Івана Франка отримають грошову винагороду (у 2016-му і 2017-му преміальний фонд становив 500 тисяч гривень) та золотий знак лауреата. Церемонія нагородження лауреатів відбудеться 27 серпня 2018 року на батьківщині Івана Франка, на Львівщині, у Дрогобичі.

У 2017 році відомий мовознавець, професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер став лауреатом міжнародної премії імені Івана Франка, а в номінації «За вагомі досягнення в галузі соціально-гуманітарних наук» лауреатом визнали почесного професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія з його науковою роботою «Суспільна географія».

Міжнародну премію імені Івана Франка започаткував Міжнародний фонд Івана Франка в 2015 році. Щорічна премія є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків і значних заслуг науковців світу в галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Ініціатором створення фонду став онук Івана Франка – Роланд Франко.