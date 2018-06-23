Пакистанські таліби обрали нового керівника після ліквідації попереднього

Пакистанський рух «Талібан» повідомив, що обрав собі нового керівника після того, як попереднього ліквідували США ударом із безпілотника.

Як заявив речник пакистанських талібів Мохаммад Хурасані, угруповання обрало новим керівником ісламського богослова Нура Валі Мехсуда, а його заступником муфтія Мажима, також відомого як муфтій Хафізулла.

Речник також уперше підтвердив, що попередній ватажок руху мулла Фазлулла загинув унаслідок повітряного удару США в сусідньому Афганістані, у провінції Кунар неподалік пакистанського кордону. США і посадовці Афганістану раніше повідомляли, що Фазлуллу вбили в перебігу удару 13 червня.

40-річний Нур Валі Мехсуд учився в кількох релігійних семінаріях у Пакистані і свого часу був заступником одного з колишніх керівників пакистанських талібів Бейтулли Мехсуда, якого звинувачували в улаштуванні вбивства 2007 року колишньої прем’єр-міністра Пакистану Беназір Бгутто. Також вважають, що Нур Валі Мехсуд брав участь у лавах афганських талібів у боях проти визнаного світом афганського уряду, так званого Північного альянсу, в 1990-х роках, а також був учасником низки нападів на пакистанських силовиків.

Він походить із роду Мехсуд, що є найвпливовішим у регіонах племен Північний і Південний Вазиристан на північному заході Пакистану. Ці два райони є твердинею мережі Хаккані, а раніше також і пакистанських талібів – яких унаслідок наступу 2014 року пакистанських силовиків витиснули по той бік кордону, в Афганістан.

Нур Валі Мехсуд, як вважають, має тісні зв’язки з мережею Хаккані – угрупованням, що пов’язане з афганськими талібами, діє з території Пакистану в Афганістані і влаштувало там після вторгнення США 2001 року численні криваві напади.

Пакистанський рух «Талібан», що діє окремо від однойменного афганського, за керівництва мулли Фазлулли вбив близько 150 людей, головно школярів, під час нападу на керованою армією Пакистану школу в місті Пешаварі на північному заході країни у грудні 2014 року. Як вважають, це угруповання також відповідальне за напад у 2012 році на юну активістку боротьби за права дівчат на освіту Малалу Юсафзай, яка пізніше стала лавреаткою Нобелівської премії миру і символом боротьби за дівочі права. Крім того, США звинувачують пакистанських талібів у спробі влаштувати вибух замінованого авта на Таймз-сквер, одній із центральних площ Нью-Йорка, 2010 року.

У березні цього року США оголошували винагороду за інформацію про муллу Фазлуллу у 5 мільйонів доларів, заявивши, що його угруповання засвідчило тісний союз із екстремістською мережею «Аль-Каїда» і надали підготовку і вибухівку невдалому нападникові на Таймз-сквер.