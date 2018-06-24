У США понад 500 дітей мігрантів повернули батькам

У США влада повернула понад 500 дітей їхнім батькам-мігрантам, з якими вони були розділені через політику так званої «нульової толерантності», яка передбачала поділ сімей нелегальних мігрантів, котрі прибували в Сполучені Штати.

Як повідомило міністерство національної безпеки, батькам повернули 522 дитини, ще 16 мають повернути протягом найближчої доби.

Всього, за даними міністерства охорони здоров’я, в тимчасових притулках після поділу сімей розміщувалося понад дві тисячі дітей мігрантів.

Відповідно до політики «нульової толерантності», яку адміністрація Дональда Трампа почала проводити останнім часом, дорослих мігрантів затримували і, як правило, залишали під вартою до суду, а дітей забирали від батьків. Ця практика викликала різку критику правозахисників, преси та опонентів президента. З критикою дискримінаційної політики, але не свого чоловіка, виступила також перша леді США, дружина Трампа, Меланія Трамп.

20 червня Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким дітей забиратимуть у дорослих мігрантів, тільки якщо не буде підтверджений їх родинний зв’язок, або дорослі будуть становити загрозу їхній безпеці. У всіх інших випадках сім’ї повинні бути разом.