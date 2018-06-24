Суд розгляне клопотання про умовно-дострокове звільнення Володимира Балуха – правозахисники

У Залізничному районному суді Сімферополя 25 червня відбудеться судове засідання, на якому мають розглянути клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення голодуючого в СІЗО українського активіста Володимира Балуха.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» в Facebook, інформує проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Балух свою провину не визнав. Суддя при повторному розгляді знову проігнорувала докази невинуватості українця та факти фальсифікації доказів у справі проти нього... Щодо Балуха справи мають явні ознаки політичного переслідування. Початок засідання об 11 годині», – йдеться в повідомленні правозахисників.

Володимир Балух 22 червня написав листа президенту України Петру Порошенку, в якому висловив надію, що цивілізований світ візьме до уваги «гіркий досвід історії» і зупинить агресивні дії Росії.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими – за його словам, щоб висловити своє «особисте презирство до окупаційного режиму та його жалюгідних намагань». Пізніше, на 25-й день голодування, після консультації з його громадським захисником архієпископом Климентом Володимир Балух вирішив перейти на інший режим протесту, щоб «максимально виключити ймовірність насильного годування»: він пив вівсяний кисіль і чай та з’їдав на день 50–70 грамів сухарів із чорного хліба, щоб підтримувати «балансування на нульовій позначці». Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це майже 4200 гривень).

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».