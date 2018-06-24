У Брюсселі проходить «Міні-саміт» ЄС з питань міграції

Лідери Європейського Союзу зустрічаються в Брюсселі 24 червня на так званому «міні-саміті», присвяченому подоланню міграційної кризи континенту – за чотири дні до повного саміту ЄС.

16 лідерів, які представляють більше половини з 28 країн-членів ЄС, візьмуть участь у неформальних переговорах, які казала німецький канцлер Анґела Меркель, закликаючи «розмовляти з особливо постраждалими країнами про всі проблеми, пов’язані з міграцією».

З 2015 року до країн Європейського Союзу прибули сотні тисяч людей, більшість із яких втекла від війни в Сирії та Іраку, посилюючи напруженість між членами ЄС та вплив антимігрантських партій, які отримують більшу підтримку, озвучуючи громадські страхи перед мігрантами.

Напруженість все ще висока, незважаючи на різке скорочення кількості прибулих мігрантів з моменту свого піку в 2015 році, коли більше 1 мільйона сирійських шукачів притулку та інших осіб прибули до ЄС.

Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія – країни так званої Вишеградської четвірки – заявили, що будуть бойкотувати міні-саміт через неприєднання до закликів із країн-членів ЄС, зокрема Німеччини, для того, щоб всі держави-члени «розділили» тягар «і прийняли квоту мігрантів».

Також серед західних країн союзу виникла напруженість щодо міграційної політики.

Лідери сподіваються, що переговори на вищому рівні можуть очистити шлях до повного саміту усіх лідерів ЄС 28-29 червня.

Проте, Меркель визнала, що «ніякого рішення не буде досягнуто» щодо загальної проблеми міграції на обох самітах.