Вибух у житловому будинку в Німеччині, 25 потерпілих

У Німеччині в місті Вупперталь, що на заході країни, стався вибух у триповерховому житловому будинку, повідомляє Аssociated Рress із посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що інцидент стався 23 червня пізно ввечері. Вибух зруйнувало горище будівлі і три поверхи, після чого почалася пожежа.

Травмовано 25 людей, чотирьох важкопоранених госпіталізували, іншим надали медичну допомогу на місці події.

Пожежу ліквідовали, поліція з’ясовує, що спричинило вибух.

На питання журналістів, чи міг це бути теракт, в поліції поки не відповідають.