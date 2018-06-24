У Кишиневі чергові протести проти анульованих результатів виборів мера

Тисячі людей знову вийшли 24 червня у столиці Молдови Кишиневі на протест проти анулювання результатів виборів мера міста, на яких переміг прозахідний кандидат.

Протестувальники несли прапори Молдови і ЄС вулицями Кишинева, скандуючи «Злодії!» та «Вони вкрали мій голос!»

Демонстрація була організована після того, як апеляційний суд у Молдові 21 червня підтримав рішення суду нижчого рівня, оголошене двома днями раніше, яке визнало недійсними результати виборів міського голови в Кишиневі, посилаючись на порушення обома кандидатами законодавства про вибори в країні.

Підсумки другого туру виборів показали, що Андрій Настасе, антикорупційний активіст та політик ЄС, отримав 52,5 відсотка голосів – достатньо, щоб перемогти кандидата від Соціалістичної партії Іона Чебана, який закликав до більш тісних відносин з Росією.

Рішення суду від 19 червня скасувало результати виборів на тій підставі, що обидва кандидати звернулися до виборців у соціальних мережах у день виборів після законного завершення агітаційної кампанії.

Апеляційний суд залишив це рішення в силі, заявивши, що спілкування в соціальних мережах з виборцями незаконно вплинуло на результат перегонів.

Читайте також: У Молдові протестували проти скасування результатів виборів мера Кишинева

Настасе стверджує, що ні він, ні Чебан не проводили кампанії про свої політичні платформи в день виборів, а просто закликали виборців прийти і проголосувати.

Настасе і критики рішень судів вказують на рішення інших європейських судів у подібних ситуаціях, що простий заклик до голосування у день виборів не є незаконною агітацією.

Настасе наполягає на тому, що рішення молдавських судів були політично мотивовані та обіцяє звернутися до Верховного суду Молдови.

Анулювання результатів виборів мера Кишинева піддали критиці ЄС та Сполучені Штати.