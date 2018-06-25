На Донбасі загинув один український військовий, поранені четверо – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 24 червня загинув один український військовий, ще четверо зазнали поранень, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій українських військових, 10 разів застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку бойові дії точилися в районі населеного пункту Кримське, на Донецькому напрямку – поблизу Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки, на Маріупольському – біля Водяного.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у семи обстрілах контрольованих бойовиками територій.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 24 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.