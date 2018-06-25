Дослідження виявили хімічну речовину в пробах загиблих бджіл на Дніпропетровщині

Лабораторні дослідження виявили інсектицид у пробах загиблих бджіл на Дніпропетровщині, повідомили Радіо Свобода у головному управлінні Держспоживслужби в Дніпропетровській області у відповіді на інформаційний запит.

За даними з відомства, станом на 20 червня до відомства зі скаргою на масову загибель бджіл звернулося п’ятеро пасічників, два випадки вже досліджені.

Як поінформували в управлінні, у Петропавлівському районі у результаті лабораторного дослідження зразків загиблих бджіл та сільськогосподарських культур виявлено хімічну речовину – лямбда-цигалотрин. Як пояснили у відомстві, ця діюча речовина входить до складу інсектицидів – хімічних препаратів для знищення шкідливих комах, має широкий спектр дії і є досить поширеною в Україні.

«Не всі постраждалі зробили лабораторні дослідження, адже вони досить коштовні. Один із бджолярів замовив такий аналіз і оплатив. Тому не можна сказати, що це – причина загибелі бджолосімей в усіх випадках», – сказали у відомстві. Там також пояснили, що тепер результати лабораторного дослідження можуть стати доказом в суді.

Водночас в управлінні поінформували, що дослідження зразків, відібраних у Криворізькому районі, де сталась масова загибель бджіл, поки нічого не виявили.

Між тим цими днями у Криничанського району заявили про новий масовий мор бджіл, у результаті якого загинуло 450 бджолосімей.

Наприкінці травня в Дніпропетровській області розпочалась масова загибель бджіл. Найбільше потерпіли пасічники Криворізького району: там ідеться про загибель бджіл у близько півтисячі пасічників, збитки оцінюють у мільйони гривень. Окрім того, мор зафіксований у Павлоградському, Петропавлівському та Межівському районах. Бджолярі звинувачують довколишні агропідприємства, які, за їхніми словами, обробляють поля високотоксичними препаратами.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 247 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про захист рослин).