В Україні визначили «Символ Карпат»

Переможцем конкурсу «Символ Карпат» всеукраїнської еко-програми «Разом за природу» стала скульптура Петра Гронського «Відображення».

22 червня журі на чолі з куратором лондонського музею Victoria and Albert Museum Мелісою Хамнетт вибрало цю роботу серед 80 претендентів. Автор отримає 80 тисяч гривень, а скульптуру встановлять у Моршинському міському парку.

«Як довго без захисту людини рись буде бачити своє відображення у воді карпатського струмка? Саме до такого питання має привести глядачів мій проект. Я прагнув створити не фотографічний, а узагальнений образ рисі, який має гармонійно вписатися в ландшафт старого парку та привабити туристів до Моршина», – пояснює свій задум Гронський.

Скульптура «Відображення» виконана з полімеру, скловолокна, полімерної фарби та нержавіючої сталі. Її висота становить близько чотирьох метрів. Вона має бути встановлена у фонтані або штучному озері, завдяки чому виникає враження, ніби рись дивиться на своє відображення у воді, пояснюють представники конкурсу.

У січні 2018 року рись перемогла у всеукраїнському голосуванні за тварину-символ Карпат. Сьогодні в Карпатах живуть близько 350 рисей, з кожним роком їх популяція скорочується.