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25 Червень 2018, Київ 18:33
Новини | Події

Поліція кваліфікує вибух в Одесі як замах на вбивство

Поліція кваліфікує вибух в Приморському районі Одеси як замах на вбивство. Про це повідомила прес-служба правоохоронного органу.

У поліції заявили, що встановлюють можливих свідків та «вживають вичерпних заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину».

У ніч на 25 червня на вулиці Троїцькій в Одесі стався вибух легкового автомобіля, унаслідок якого постраждав 25-річний чоловік, що був у цей час неподалік. На думку правоохоронців, вибух був зумисний, бо спрацював спеціальний пристрій, встановлений в передній частині авто.

За даними місцевих ЗМІ, постраждалим в результаті вибуху став директор однієї з охоронних фірм міста.

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