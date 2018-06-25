Вибух в Одесі: одна людина постраждала

У Приморському районі Одеси у ніч на 25 червня стався вибух легкового автомобіля, постраждав 25-річний чоловік, повідомляє поліція Одеської області.

Згідно з повідомленням поліції у Facebook, вибухнуло авто, припарковане на вулиці Троїцькій, чоловік, що постраждав, був у цей час неподалік. Його доправили до лікарні. Імені пораненого чоловіка, а також в якому стані він перебуває, в поліції не вказують.

Поліцейські кажуть, що вибух був зумисний, бо спрацював спеціальний пристрій, встановлений в передній частині авто.

За непідтвердженими даними з місцевих ЗМІ, постраждалим в результаті вибуху може бути директор однієї охоронних фірм міста. Розслідування триває.