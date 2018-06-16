Вибух авто у Києві з постраждалими дітьми: суд взяв власника під арешт на 2 місяці

Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави для власника авто, у якому днями розірвалася граната і постраждали четверо дітей.

«Слідчий клопотав перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін та дослідивши додані до клопотання матеріали, вирішила клопотання слідчого задовольнити. Підозрюваний залишиться під вартою у слідчому ізоляторі протягом 60 днів», – йдеться в повідомленні на сайті суду.

Згідно з повідомленням, досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Раніше у поліції повідомили, що затриманому на Рівненщині власнику автомобіля «Волга» оголосили підозру за двома статтями – незаконне придбання та зберігання бойових припасів та необережне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

14 червня у Києві стався вибух в припаркованому автомобілі, у результаті якого четверо дітей були поранені. Всі віком 10-12 років. Одна дитина зараз в реанімації у стані медикаментозного сну, стан решти – стабільний. За попередніми даними, діти гралися у дворі, знайшли в салоні покинутого авто коробку, коли спробували її відкрити, стався вибух. В поліції кажуть – розірвалася граната.