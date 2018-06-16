Власнику авто у Києві, від вибуху в якому постраждали діти, оголосили підозру – поліція

Власникові автомобіля, внаслідок вибуху в якому постраждали діти, оголошено підозру, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«На цей час чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та за погодженням із процесуальним керівником оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі», – повідомив Крищенко.

За його словами, слідчі підготували клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«У кримінальних провадженнях призначено ряд криміналістичних експертиз, за висновками яких та після детального допиту постраждалих дітей можлива перекваліфікація на більш тяжкий злочин», – додав начальник поліції Києва.

Раніше у поліції повідомляли, що затриманий власник авто є офіцером запасу, був учасником бойових дій на Донбасі. Його затримали у Рівненській області, де він брав участь у заходах Збройних сил. Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що, за попередніми даними, вибухівку чоловік заклав у авто марки «Волга», щоб запобігти крадіжці.

14 червня у Києві стався вибух в припаркованому автомобілі, у результаті якого четверо дітей були поранені. Всі віком 10-12 років. Одна дитина зараз в реанімації у стані медикаментозного сну, стан решти – стабільний. За попередніми даними, діти гралися у дворі, знайшли в салоні покинутого авто коробку, коли спробували її відкрити, стався вибух. В поліції кажуть – розірвалася граната.