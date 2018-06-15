Аваков: затриманий власник авто, у якому діти знайшли вибухівку

Власник припаркованого в Києві авто, у якому діти знайшли вибухівку, затриманий, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

«Діти лізуть до припаркованого на вулиці старезного остова автомобіля «Волга», відкривають бардачок – лунає вибух. Усюди кров. Четверо дітей 10-12 років – поранені. Один не приходить до тями. Власник «Волги», скоріше за все, відреагував встановленням вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини. За фактом вибуху – втік. Зараз затриманий поліцією в Рівненській області», – заявив Аваков.

14 червня у Святошинському районі Києва стався вибух в припаркованому автомобілі, у результаті якого четверо дітей отримали поранення та були госпіталізовані.

У поліції повідомили, що діти гралися у дворі, знайшли в салоні покинутого автомобіля невідомий предмет, схожий на коробку, коли спробували її відкрити, стався вибух.

Увечері виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун одна постраждала дитина у комі, стан решти трьох стабільний.