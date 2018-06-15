Поліція: в авто, яке вибухнуло напередодні у Києві, знайшли фрагменти гранати

У Києві із автомобіля «Волга», від вибуху в якому 14 червня постраждали четверо дітей, вилучено фрагменти гранати РГД-5, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, слідчі не виключають, що вибухівку в автомобіль міг закласти хтось інший, також не відкидається версія терористичного акту.

Керівник київської поліції розповів, що затриманий власник авто є офіцером запасу, брав участь в АТО, учасник бойових дій. Його затримали у Рівненській області, де він брав участь у заходах Збройних сил, сказав Крищенко.

Затриманий перебуває в райуправлінні поліції, дає покази, підозру йому не вручено, додав він.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook виклав припущення, що вибухівку-пастку в автомобілі встановив його власник після попередньої крадіжки інструментів з авто.

14 червня у Святошинському районі Києва стався вибух у припаркованому автомобілі, у результаті якого четверо дітей отримали поранення та були госпіталізовані.

У поліції повідомили, що діти гралися у дворі, знайшли в салоні покинутого автомобіля невідомий предмет, схожий на коробку, коли спробували її відкрити, стався вибух.

Лікарі лікарні «Охматдит» сьогодні повідомили, що стан трьох дітей стабільний, найменший учасник події перебуває у важкому стані, після операції він у медикаментозному сні.