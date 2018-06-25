У центрі Києва викрали людину, оголошений план «перехоплення» – поліція

У Києві розшукують невідомих, які насильно посадили чоловіка у автомобіль.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці ввели план «перехоплення» – розшукується автомобіль «Фольксваген Гольф» темно-синього кольору.

«Близько 12:00 у чергову частину Шевченківського управління поліції почали надходити повідомлення від свідків про те, що на вулиці Тургенівській двоє невідомих насильно посадили невстановленого чоловіка у автомобіль темного кольору та поїхали з місця події», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські і слідчо-оперативна група прибули на місце події, поспілкувалися зі свідками.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

У поліції не уточнюють особу викраденого, проте, за даними джерел видання Іnsider, напад здійснили на громадянина Республіки Лівія, потерпілий 1992 року народження є сином фінансового аташе Посольства Республіки Лівії. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.