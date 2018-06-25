Синоптик: завтра до України повертається спека

Завтра, 26 червня, у більшості областей України опади не очікуються, проте завтра на заході країни очікуються дощі, також дощитиме в районі Приазов’я.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, температура повітря поступово підвищується після похолодання – 24-27 градусів тепла, а на сході і півдні – 25-30 градусів, проте на заході буде 19-24 градуси тепла.

За її даними, у Києві завтра 25 градусів тепла, без істотних опадів.

«28-го червня багато дощів, до сильних злив, з’явиться на Вінниччині, у південних районах Хмельницької, Тернопільської областей, у Чернівецькій області. Середина тижня взагалі буде з нестійкою погодою на Заході, Півночі, у Центрі (окрім Дніпра та районів) та на Одещині – дощі, місцями сильні зливи, грози, град та шквали. Періодично, звичайно, але ймовірність висока», – написала Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку в Україні. За даними служби, 25-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.