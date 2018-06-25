Понад 10 тисяч кримчан звернулися за закордонними паспортами в Херсонську область – ДМС

За п’ять місяців 2018 року Державна міграційна служба України в Херсонській області отримала від кримчан понад 10 тисяч запитів на оформлення закордонних паспортів, повідомила головний спеціаліст зі зв’язків із громадськістю ДМСУ в регіоні Вікторія Магдич в ефірі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«За п'ять місяців 2018 року ми видали 1 259 паспортів нового зразка – книжку ми не виготовляємо, це біометричні ID-картки. За закордонними паспортами звернулися вже понад 10 тисяч кримчан за той же період, а з початку окупації ми надали понад 150 тисяч адміністративних послуг жителям півострова. Сюди входять і заміна паспортів, і вклеювання фото, і закордонні паспорти», – зазначила Магдич.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.

11 червня 2018 року в ДПСУ повідомили, що за рік існування безвізового режиму до країн Європейського союзу вирушили майже 20,3 мільйона українців, з яких майже 4,8 мільйона мали біометричні паспорти та понад 555 тисяч громадян скористалися передбаченою спрощеною процедурою перетину кордону.