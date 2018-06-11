Прикордонники: за рік безвізом скористались 555 тисяч українців

Із початку введення безвізового режиму рік тому до країн Європейського Союзу вирушили майже 20,3 мільйона українців, з яких майже 4,8 мільйона мали біометричні паспорти та понад 555 тисяч громадян скористалися передбаченою спрощеною процедурою перетину кордону, повідомляє Державна прикордонна служба.

«Певний «ажіотаж» серед охочих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники «оформлювали» до 90 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив вже 32,5 тисячі осіб. З настанням літа, тобто періоду активних відпусток та мандрівок, очікуєтеся знову збільшення пасажиропотоку. Найбільше українців обирають авіаційні шляхи для подорожей, найменше – морем. Своєрідним «вікном до Європи» для України залишається Польща. Саме через неї до країн ЄС потрапляє найбільша кількість українців. Найменший потік мандрівників з України до країн ЄС через словацький кордон», – розповіли прикордонники на своєму сайті.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.