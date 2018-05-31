«Лікувальний безвіз»: у Криму хочуть розвивати оздоровчий туризм для іноземців

Російська влада Криму має намір запровадити безвізовий режим для іноземців, які приїжджають на лікування, реабілітацію або оздоровлення на півострів. Такими планами з місцевими ЗМІ поділився радник підконтрольного Кремлю голови Криму Сергій Стрельбицький.

Безвізовий режим нинішня російська влада Криму пропонує запровадити на 30 днів, якщо є підтвердження, що людина їде на півострів для оздоровлення. На думку російських чиновників, цього часу достатньо, щоб пройти курс лікування. Передбачається, що лікувальні програми можуть бути цікаві насамперед громадянам країн колишнього Радянського Союзу.

Сергій Стрельбицький у коментарі російським ЗМІ пояснив, що медичний туризм, на його думку, приверне до Криму іноземців.

​«Що нам це дасть? По-перше, додаткові надходження до бюджету. По-друге, це підштовхне медичні установи удосконалитися, впроваджувати різні нововведення та уважніше стежити за тими змінами, що сьогодні відбуваються на цьому ринку. Навіть більше, у зв’язку з тим, що Росія перебуває в певних умовах інформаційної війни, безвізовий режим надасть іноземним громадянам можливість познайомитися з нашим життям, ладом, традиціями», ‒ заявив він.​

Менеджер українського туристичного агентства «Феєрія мандрів» Сергій Вікарчук упевнений, що рішення російської влади Криму про запровадження безвізу для іноземців, які їдуть на півострів на лікування, є політичним.

Для того, щоб запустити цей проект, треба спочатку відновити медичну базу санаторно-курортних установ

«Мені здається, Сергій Аксьонов (підконтрольний Москві керівник окупованого Криму ‒ ред.) узяв цю ідею з українських реалій ‒ теж безвіз. Чудова ідея. Єдина проблема: під санкціями, під якими перебувають Російська Федерація та окупований Крим, вона буде реалізована хіба що для таких країн, як Казахстан, Нігерія. Проте зараз є відпочивальники в «Артеку» з різних європейських країн, але це переважно колишні пострадянські громадяни відсилають своїх дітей через Москву таким чином. Я думаю, що такий «безвіз» працюватиме неповноцінно, це не буде легально. Крим не настільки конкурентоспроможний для того, щоб зацікавити іноземного туриста. Крим неконкурентоспроможний у порівнянні з такими регіонами, як Ізраїль або Туреччина, щодо медичного туризму, чи Європа стара. Для того, щоб запустити цей проект, треба спочатку відновити медичну базу санаторно-курортних установ», ‒ каже він.

Сергій Вікарчук робить висновок, що Крим радше став «примусовою здравницею» для жителів сусідньої Росії. На думку експерта, на тлі так званої «націоналізації» матеріальна база численних санаторіїв півострова не розвивається.

Спеціаліст із регіонального розвитку, колишній начальник управління Міністерства курортів і туризму АР Крим Ігор Кобеля не вважає, що медичний туризм може стати стимулом для розвитку туристичної галузі анексованого півострова.

Кримський туризм після 2014 року ‒ це вже не економіка, а політика

«Якщо з’являться один-два готелі, це не змінює в процентному співвідношенні абсолютно нічого. Коли на ринку всього 10 учасників-санаторіїв і з’явилося ще два ‒ це вже 20%. А так галузь розвивається за правилами економіки. Не буває такого швидкого буму за три-чотири роки через такий фактор ‒ щоб з’явилася там неймовірна кількість медичних туристів, і всі почали розвивати свою лікувальну базу. Ні, вона стоїть на місці. Можливо, за останні чотири роки вона навіть провисла, перебуває в стагнації. Кримський туризм після 2014 року ‒ це вже не економіка, а політика. Цивілізована частина світу туди їхати не буде ‒ подумайте, з’їздили б ви на відпочинок до Сирії чи Південної Осетії? Думаю, з відкриттям Керченського мосту уряд Росії змусить регіони країни переорієнтувати частину лікувальних програм на Крим, щоб показати, що все працює. Це велика політика», ‒ каже фахівець.