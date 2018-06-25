ГПУ: одному з найближчих соратників Лазаренка повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру одному з найближчих соратників колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

«Паралельно ми ведемо розслідування щодо спільників Павла Лазаренка, причетних до розкрадання державних коштів. Буквально 22 червня ми проводили обшуки та оголосили про підозру у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом, одному з найближчих соратників Лазаренка, який легковажно розраховував, що українські правоохоронці забули про 16 мільйонів доларів на його рахунках у Швейцарії», – сказав Єнін.

Він не назвав імені посадовця, однак зазначив, що ця людина раніше вже була фігурантом кримінального провадження щодо розкрадання державної власності в особливо великих розмірах, однак була звільнена від кримінальної відповідальності за нереабілітуючих обставин, оскільки сплив термін давності.

Відповідаючи на питання, коли можна очікувати на завершення процесу в США над колишнім прем’єром Лазаренком і повернення до України частини коштів, Єнін сказав, що «між усіма зацікавленими сторонами підтримується постійний діалог щодо погоджених дій, спрямованих на якомога швидше завершення процесу».

«Останні контакти з цього питання ГПУ мала буквально кілька тижнів тому», – розповів заступник генерального прокурора України, додавши, що на рахунках Лазаренка та пов’язаних із ним структур заарештовано близько 280 мільйонів доларів у п’яти різних юрисдикціях.

Павло Лазаренко втік із України 1999 року і врешті опинився у США, де без успіху домагався притулку й натомість був засуджений більш ніж на вісім років позбавлення волі, значного штрафу і конфіскації майна за звинуваченнями, пов’язаними з відмиванням коштів. 2012 року він вийшов на волю після закінчення терміну і, за повідомленнями, отримав право на мешкання у США, де й живе з родиною – другою дружиною, своєю колишньою перекладачкою на судах у США, і їхніми трьома дітьми. Тим часом правоохоронні органи США далі продовжують з’ясовувати подробиці щодо відмитих ним коштів.