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25 Червень 2018, Київ 21:35
Новини | Події

Раді пропонують не застосовувати закон про люстрацію до колишніх агентів КДБ

Верховній Раді пропонують не застосовувати закон про очищення влади до штатних працівників чи негласних агентів КДБ.

На сайті Ради зареєстрований законопроект № 8525.

Документом пропонується виключити з закону норму, що щодо штатних працівників чи негласних агентів в КДБ СРСР, КДБ УРСР, головного розвідувального управління Міноборони СРСР застосовується обмеження щодо держслужби.

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Закон про очищення влади схвалений у 2014 році. Документ, серед іншого, передбачає, що низка категорій осіб протягом десяти років не має права обіймати посади у державних органах влади України.

Нині в люстраційному реєстрі, який веде Міністерство юстиції, перебувають 926 людей. Їм заборонено обіймати державні посади.

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