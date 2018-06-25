Українка Погранична на змаганнях в Туреччині здобула 5 золотих медалей

Українська спортсменка Христина Погранична на змаганнях в Туреччині здобула п’ять золотих медалей.

Як повідомляє Федерація гімнастики України, українка показала кращі виступи з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою серед всіх юніорок.

Президент України Петро Порошенко привітав 15-річну Христину Пограничну з перемогою.

«Вітаю юну українську зірку Христину Пограничну з перемогою на 10-му Міжнародному турнірі з художньої гімнастики у Туреччині. Наша спортсменка стала найкращою в усіх вправах і виборола 5 золотих медалей. Христе, ти молодець! Бажаю нових приголомшливих перемог!» – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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У турецькому Стамбулі 22-24 червня проходив щорічний Міжнародний турнір «Istanbul Rhythmic Cup».