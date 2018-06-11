​Львів’янка Христина Погранична виборола найбільше нагород на чемпіонаті Європи з гімнастики

Львів – 15-річна львів’янка Христина Погранична на нещодавньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Іспанії виборола найбільшу кількість нагород серед юніорок – дві срібні та дві бронзові медалі. Українська команда посіла друге місце. Христина Погранична є однією з найкращих юних гімнасток України і виборола право для держави брати участь у Юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться у жовтні цього року в Аргентині. Як вдається долати фізичні і психологічні навантаження юній гімнастці? Що допомагає і підтримує її у житті?

На чемпіонаті Європи Христина Погранична показала гарні результати в індивідуальній програмі з м’ячем, стрічкою і обручем. Чотири медалі поповнили її велику колекцію нагород. Адже вона є призеркою численних міжнародних і всеукраїнських турнірів, кубку України, чемпіонкою України. Її називають однією з найкращих і найсильніших гімнасток серед юніорок України.

На чемпіонаті Європи було складно, але ми готувались, було перед цим багато змагань, ритм був посилений. Відчула здорову конкуренцію

«На чемпіонаті Європи було складно, але ми готувались, було перед цим багато змагань, ритм був посилений. Відчула здорову конкуренцію, бо ми змагаємось на килимі, а поза ним нормально спілкуємось, серед дітей немає такого, щоб панувала якась ненависть, як це є серед політиків. Публіка вболівала за всіх і була дуже гарна», – розповідає Христина про чемпіонат Європи.

Тренер Ірина Руда каже, що Христина – дуже працьовита гімнастка, завдяки наполегливості, щоденним тренуванням досягла гарних результатів у спорті. Батьки привели дівчинку на заняття із гімнастики у 5,5 років, щоб її чимось захопити у житті, а вилилось це у серйозні наполегливі тренування і змагання. Були невдачі, перемоги, розчарування.

«Насправді, коли стається якась невдача, спершу дуже падаєш духом, а потім думаєш, що треба далі працювати, щось змінити, йти до перемоги, налаштовуєшся на позитив. Коли звучить гімн України – це дуже приємно. Бо ти представляєш не просто сам себе, а свою команду, свою державу», – каже гімнастка.

«Працелюбність, бажання, мотивація»

Коли Христина почала займатись спортом, то не мала особливих здібностей до гімнастики, каже тренер.

Здібності у цьому спорті – це 20% успіху. А все решта – це працелюбність, бажання, мотивація, такий собі трикутник має скластись. І це дає результат, до якого ще потрібне везіння

«Батьки привели звичайну маленьку дівчинку в гурток. Але вона має добру координацію, здібності у цьому спорті – це 20% успіху. А все решта – це працелюбність, бажання, мотивація, такий собі трикутник має скластись. І це дає результат, до якого ще потрібне везіння. Поки Христина досягла цього рівня, як сьогодні, було багато різних ситуацій і моментів. Не все було гладко і легко, дуже багато зусиль доклали батьки, відкладаючи власні справи і потреби», – говорить Ірина Руда.

Чому спорт став таким важливим у житті? На це запитання Христина відповіла коротко: дисциплінує і формує характер. А ще навчилась програвати і робити з цього висновки. Гімнастка відвідує школу в перерві між змаганнями і тренуваннями.

Чим більше занять, тим більше встигаєш у житті

«Встаю зранку. І вже о 6.45 бігаю. Зараз легше, бо канікули. А коли у школі, то зранку тренування, потім забігаю у школу, щоб взяти домашнє завдання і здати контрольні, потім ввечері тренування. А вже опісля роблю домашні завдання. Так виходить, що чим більше занять, тим більше встигаєш у житті. Більш зібрана і спорт дисциплінує. Соціальні мережі, перегляд фільмів, написання блогів – на все це не маю часу. Якщо маю вихідний, то важко всидіти, не можу нічого не робити, але стараюсь психологічно більше відпочити. Найкраще побути з сестрами і батьками. Мене дуже підтримують рідні, коли я на змаганнях. Батьки знають, що я прошу не писати зайвого, щоб не збивати мій настрій. Рідні нормально реагують і знають, який у мене стан під час змагань, що вдома все розповім», – говорить Христина.

Відповідальність і лідерство витримують далеко не всі спортсмени, додає тренер. У Львові є кілька клубів із гімнастики, львів’янки показують гарні результати, але при цьому в місті немає жодного спортивного залу з професійним стаціонарним подіумом для занять, тому перед змаганням Христині потрібно швидко перелаштовуватись, продовжує Ірина Руда.

На жаль, у Львові немає професійного подіуму – це проблема для гімнасток. Нема жодного стаціонарного залу. Є титуловані спортсменки, а немає належних умов для занять

«Христина здібна і координована дівчинка, але перехід з килима, на якому займаємось щодня, на подіум забирає два-три дні, щоб звикнути. Бо це цілком інші відчуття рухів, над якими ми працювали, треба впіймати оте відчуття при приземленні, відштовхуванні, поворотах. На жаль, у Львові немає професійного подіуму, тобто спеціального покриття – це проблема для гімнасток. Нема жодного стаціонарного залу. І це попри те, що є титуловані спортсменки, а немає належних умов для занять», – зауважила тренер.

Юна львів’янка виборола для України право брати участь у Юнацьких олімпійських іграх, що відбудуться у жовтні у Буенос-Айресі. Однак, хто саме представлятиме Україну, вирішуватиме Федерація гімнастики України. Христина Погранична разом із тренером готується до ігор, мріє про виступ.

«Звісно, що я допускаю думку, що не поїду. Але готуюсь до участі і перемоги. У спорті все може бути. Для України важлива перемога, а не особисто для тебе», – говорить гімнастка.

Наступного року вона мала б завершити юніорську програму і перейти у дорослу збірну команду України з художньої гімнастики, але на сьогодні для себе ще нічого не вирішила. Просто, каже, працює над собою і мотивує себе перемогою.