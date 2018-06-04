Візитівка тренера, рішення батьків та запрошення від друга: як починався олімпійських шлях чемпіонів?

Вони вже досягли найвищих сходинок Олімпу. У їхньому активі – перемоги на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх. Тепер вони – мотиватори для малечі, щоб займатися спортом. На них хочуть бути схожими, тому діти із захопленням приходять на Олімпійський день, який щороку проводиться у червні. Конкурси, знайомство з новими видами спорту, благодійні забіги, а головне – спілкування з кумирами. Проте самі олімпійські чемпіони та призери запевняють, коли починали свій спортивний шлях таких зустрічей-мотивацій не було, тому із радістю зараз показують та розповідають про свій спорт, щоб більше дітей проводило час у спортивних секціях, а не біля комп’ютерів.

Галас та сміх заполонили Оболонську набережну в Києві. Близько 7 тисяч киян та гостей столиці готові продемонструвати, що українці – здорова нація та пробігти благодійний забіг. У черзі на реєстрацію – і дорослі, і малеча.

Сашкові 6 років – для нього це перший масштабний забіг, тож хвилюється. Каже: чекає на щасливий «номер», а ще більше на зустріч з улюбленим спортсменом.

«Я займаюся спортивною гімнастикою. Важкувато! Іноді настільки виснажливі тренування, що наступного дня не хочу туди йти. Але потрібно… Хочу бути таким же гімнастом, як Олег Верняєв. Чому? Він – крутий, теж з Донецької області і перший номер у світі», – розповідає Сашко.

Займатися спортивною гімнастикою Сашко почав саме через улюбленого спортсмена. Каже: просто побачив по телевізору виступ Олега Верняєва, тож попросив батьків відвести його до секції спортивної гімнастики. Зустріч з кумиром відбулася. Спочатку Сашко просто дивився за майстер-класом від досвідченого спортсмена – Олег показував вправи на коні, а потім отримав і фотографію на згадку, і автограф.

«Це так круто! Живий…поруч…не в інтернеті на відео бачу, а саме ось…Тепер буду ще більше тренуватися, щоб він побачив колись мої виступи, і йому сподобалося», – каже Сашко.

Це зараз Олег Верняєв – олімпійський чемпіон та кумир для малечі. А колись і сам із захопленням спостерігав за видатними спортсменами. Щоправда, таких майстер-класів в його дитинстві не проводили, а якби в тоді була можливість зустрітися з кимось з легендарних гімнастів, то обрав би чотириразового олімпійського чемпіона Олексія Нємова.

– Батьки привели та віддали в спорт. У мене не було такої можливості – зустрітися з видатними олімпійцями, як зараз. Вперше я побачив наших спортивних героїв вже у років 10. І це було на трибунах. Бо у Донецьку відбувався чемпіонат, і вони там змагалися. І це були такі емоції, – розповідає Верняєв.

– Розумієте, що тепер ви – легенда для юних спортивних гімнастів?

– Потрібно тримати тепер марку, – сміється олімпійський чемпіон.

Охочі мали змогу перевірити свої власні сили у фехтуванні разом з олімпійською чемпіонкою Яною Шемякіною, від срібного призера Ріо-2016 Жана Беленюка дізнатися головні таємниці греко-римської боротьби та сучасного п’ятиборства від срібного призера Ріо-2016 Павла Тимощенка та спробувати відправити в нокаут срібного призера Лондона-2012 Дениса Берінчика.

12-річна Іра займається легкою атлетикою, але цікавиться стрибками у воду. Каже: коли побачила, що на олімпійський день прийшов бронзовий призер Пекіна-2008 Ілля Кваша, дуже зраділа!

«Я дивилася його виступи на Олімпіадах, чемпіонаті світу, і я в шоці від того, які можливості у цієї людини. Стрибати у воду з такої висоти, ще виконуючи різні елементи…Я б ніколи не ризикнула», – каже Іра.

Проте дівчинка засоромилася підійти до кумира. Каже: не хоче виглядати малечею. Сам Ілля Кваша зізнається, завжди із задоволенням спілкується з молодим поколінням та не відмовляє у фотографії на згадку.

«Навпаки. Коли бачу, що дитина хоче підійти, але соромиться, сам звертаюся: «Хочеш сфотографуватися? Йди сюди». Намагаюся показати, що я не такий страшний», – сміється Ілля.

Згадує: коли був маленький так само боявся підійти до олімпійських призерів та чемпіонів.

«Кумири дитинства? Денис Силантьєв, Лілія Підкопаєва, Олег Лисогор, призерки у нашому виді Ганна Сорокіна та Олена Жупіна. Я був маленьким, їх бачив лише по телевізору, мріяв поспілкуватися, але не було можливості. Я жив у Миколаєві, дівчата тренувалися у Запоріжжі і до нас приїжджали лише на збори. Але я боявся підійти, бо був малим і дуже хвилювався», – згадує Ілля.

Потрапив до стрибків у воду Ілля Кваша випадково. Просто відкрилася нова секція у місті, «тренер дав візитівку батькам», і вони привели Іллю на тренування. Хлопчику сподобалося, вирішив залишитися, і ось уже на рахунку спортсмена – три Олімпіади і бронзова нагорода.

Так само пощастило і Юлії Прокопчук – багаторазовій призерці чемпіонатів світу та Європи зі стрибків у воду. Каже: потрапила у секцію завдяки знайомим. Тепер долучає до спорту і маленького сина.

«Все життя займалася спортом, а тепер стала мамою і, звичайно, хочу повернутися до своєї рідної фізичної форми. Син у цьому допомагає. Займаємося спортом разом з двох місяців. Раніше під час Олімпійського дня проводила майстер-класи, тепер тут як мама і розумію, що такі заходи дуже важливі для дітей. Тут дуже багато людей, як бачите. І вони всі знайомляться з різними видами спорту, може, зможуть обрати свій майбутній спортивний шлях», – розповідає Юлія Прокопчук.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка розповідає, що в його дитинстві не було таких спортивних умов, як зараз. Тож грали на вулиці у футбол тим, що було поруч. Якщо не мали м'яча, то брали банку. А замість воріт ставили каміння. Проте діти цікавилися спортом і на перервах бігали або грали в футбол, волейбол тощо. А в його олімпійському шляху велику роль зіграв друг, який був доросліший на 3 роки.

«Почав займатися стрибками з жердиною завдяки другу Славі. Йому було 13 років. І він розповідав своєму тренерові, що має дуже талановитого хлопчика і хотів би привести мене на заняття. Але тренер тоді відмовив, мовляв, я дуже маленький і потрібно почекати. Проте друг вмовив: «Йому всього 10 років, але ви повинні на нього подивитися». І це, мабуть, була доля», – розповідає Сергій Бубка.

Обрати свій спортивний шлях мали змогу школярі й цього разу, крім майстер-класів зі звичних вже олімпійських видів, показали і нові – каноеполо, драгонбот, брейк-данс та карате.