Верховний суд Молдови скасував рішення про визнання недійсними виборів мера Кишинева

Верховний Суд Республіки Молдова скасував рішення судів нижчих інстанцій про визнання недійсними результатів виборів міського голови в столиці країни Кишиневі. Це сталося 25 червня на тлі протестів, учасники яких вимагали визнати перемогу прозахідного кандидата Андрея Настасе.

У попередніх судових рішеннях ішлося про невизнання результатів виборів через порушення як із боку Настасе, так і з боку його опонента, кандидата від Соціалістичної партії Іона Чебана, який закликав до тісніших відносин із Росією.

Суди встановили, що обидва кандидати зверталися до виборців у соціальних мережах у день виборів після завершення кампанії. Настасе стверджував, що рішення судів були політично мотивовані. Він наполягав, що ані він, ані його опонент не агітували в день виборів, а лише закликали виборців прийти і проголосувати.

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Результати виборів у другому турі показали, що антикорупційний активіст Настасе набрав 52,5%.