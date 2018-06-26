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26 Червень 2018, Київ 08:55
Новини | Міжнародні

Іран прощається з мундіалем, іранські жінки святкують перемогу

Іранська жінка вболіває за свою команду на матчі чемпіонату світу Португалія – Іран, Саранськ, Росія, 25 червня 2018 року

В Ірані жінки вдруге за майже 40 років були допущені до публічного перегляду футбольного матчу. 25 червня сотні жінок були на стадіоні в Тегерані серед уболівальників, які переглядали вирішальний поєдинок групової стадії чемпіонату світу між збірними Ірану та Португалії.

Уперше жінки були допущені на стадіон 20 червня, коли іранські футболісти зустрічалися з іспанцями.

Після ісламської революції в Ірані в 1979 році жінки були позбавлені права відвідувати футбольні матчі між чоловіками. Чинний президент Ірану Хасан Роугані неодноразово критикував цю заборону.

Збірна Ірану, якій для виходу до 1/8 фіналу чемпіонату світу потрібно було перемогти португальців, не змогла цього зробити, хоча наприкінці гри мала слушні нагоди. Поєдинок завершився внічию – 1:1.

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