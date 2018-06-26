СБУ планує витратити на сувеніри 200 тисяч гривень – #Точно

Служба безпеки України на червень запланувала закупівлю сувенірної продукції на 200 тисяч гривень. Така інформація міститься на офіційному порталі ProZorro, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, для діяльності СБУ потрібні 20 щитів з написом «Служба безпеки України», 10 сувенірних тарелів і 100 фрачних значків з аналогічним написом, 100 монет із зображенням будівлі центрального управління СБУ, а також 100 монет із тризубом.

Закупівля має відбутися на конкурсній основі.

Минулого року на будівництво житла для військовослужбовців СБУ витратили 167 мільйонів гривень.