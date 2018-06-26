ДТП на Рівненщині: поліція затримала 20-річного водія, він був п’яний

Поліція затримала 20-річного водія легкового автомобіля Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, який був учасником ДТП на Рівненщині.

«Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до медичного освідування, молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомила 26 червня поліція Рівненської області.

Унаслідок ДТП троє осіб із мікроавтобуса «Mercedes-Benz загинули на місці події: 51-річна жителька Полтавської області, 30-річний мешканець Київщини та водій маршрутки 62-річний житель Ковеля. Ще один водій мікроавтобуса, 36-річний житель Волинської області, від отриманих травм помер у Сарненській центральній районній лікарні», – вказують правоохоронці.

«Із травмами різного ступеня тяжкості до лікарні госпіталізували ще сімох пасажирів із Волинської, Київської, Кіровоградської областей, Харкова, Світловодська та Рівного, віком від 19-ти до 57 років, серед яких і водій вантажівки. Двоє із потерпілих, зі слів медиків, перебувають у тяжкому стані, ще одного після надання допомоги відпустили», – ідеться в повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчим управлінням розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Смертельна ДТП сталася на автодорозі Київ–Ковель–Ягодин поблизу села Орлівка Сарненського району Рівненської області близько 19:00 25 червня.

20-річний житель міста Сарни, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням Київ–Ковель. Від удару маршрутку відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення із вантажівкою.