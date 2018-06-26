Поліція проводить 30 обшуків у справі про футбольну корупцію

Співробітники Національної поліції 26 червня за процесуального керівництва Генпрокуратури проводять обшуки в 11 регіонах України.

«30 санкціонованих обшуків одночасно проходять у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях. Слідчі дії здійснюються в організаторів договірних матчів, колишніх та діючих футболістів, а також інших осіб, задіяних у злочинних схемах. Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч.1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України», – ідеться в повідомленні на сайті поліції.

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Наприкінці травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про завершення поліцейської операції з викриття організаторів «договірних» футбольних матчів.

«За інформацією слідства, в Україні роками працювало 5 організованих груп, у діяльність яких було залучено 35 футбольних клубів з 10 областей. До складу організованої злочинної групи входили президенти клубів, колишні і діючі гравці, арбітри, тренери, навколофутбольні комерційні структури. Всього задокументовано участь 320 фігурантів по 57 доведеним епізодами», – повідомляв міністр.