Поліція викрила 320 організаторів «договірних» футбольних матчів – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про завершення поліцейської операції з викриття організаторів «договірних» футбольних матчів.

«За інформацією слідства, в Україні роками працювало 5 організованих груп, у діяльність яких було залучено 35 футбольних клубів з 10 областей. До складу організованої злочинної групи входили президенти клубів, колишні і діючі гравці, арбітри, тренери, навколофутбольні комерційні структури. Всього задокументовано участь 320 фігурантів по 57 доведеним епізодами», – написав він у Facebook.

За словами міністра, для отримання «правильного» рахунку в матчі використовувалися різні методи: від підкупу гравців, арбітрів, власників клубів до залякування та погроз.

Заздалегідь знаючи результат гри, учасники злочинних груп робили ставки в букмекерських конторах, зареєстрованих в країнах Азії і отримували величезні прибутки, розповів Аваков.

За його словами, оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіціі під процесуальним керівництвом Генпрокуратури провели 40 санкціонованих обшуків у Києві та Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській та Чернігівській областях. Фігурантам справи оголосили про підозру у підкупі та протиправному впливові на результат спортивних змагань.