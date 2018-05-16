Про футбол і гібридну війну (огляд преси)

Газета «Україна молода» стверджує, що часто футбольні події суттєво впливають на національну безпеку, державотворення і заслуговують на серйозну увагу. Видання пише, що після отруйних атак Росії у Великій Британії та Сирії неминучим стало видворення Заходом понад сотню дипломатів, відтак під справедливу загрозу поставлено проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 в Росії. Натомість належних дій від світової спільноти після анексії Путіним Криму, військового вторгнення на схід України, збиття привезеною ракетою малайзійського літака, Україна так і не дочекалася. Жодному дипломату Росії в жодній країні не було вказано на двері, ніхто її не застеріг, що в такий спосіб готувати футбольні чемпіонати у цивілізованому світі – заборонено. Газетярі впевнені: тоді в Сочі Москва готувалась не лише до Олімпійських ігор, а водночас і до гібридної війни. В українців і зараз не зникає тривога: чи не скерує після проведення Чемпіонату світу з футболу-2018 Москва на Київ або ще далі танки, які видають «на-гора» шахти Донбасу. Отже, напередодні фінальної гри в Києві не мають втрачати пильність як служби національної безпеки, так і шанувальники цієї гри, наголошує газета. Стаття називається «На чию користь рахунок».

Вже виповнився рік, як в Україні заборонені російські соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники», а також низка популярних сайтів – mail. ru, yandex.ru, kinopoisk.ru та інші. Як з'ясувала газета «Сегодня», українці успішно «емігрували» з них, при цьому затятим шанувальникам соцмереж Росії блокування не завадило користуватися ними й досі. Водночас «під приціл» силовиків потрапили сотні українців, які використовували заборонені соцмережі для пропаганди ідей угруповань «ДНР»-«ЛНР», а також які публічно давали інструкції по обходу блокування соцмереж та встановлення VPN-сервісів. Як розповіли газетярам в СБУ, «трудова» біографія у таких громадян практично однакова: вони були завербовані спецслужбами Росії, після чого стали адміністраторами спільнот в заборонених соцмережах, а деякі з них публічно закликали обходити блокування і давали докладні інструкції, як це зробити. Про те, що їм загрожує, йдеться у статті «Рік без російських мереж».

Після виборів Путіна в Росії та його інавгурації в кадровій політиці Кремля відбуваються певні ротації. Як інформує газета «День», Владислав Сурков, який відповідає за формування політики щодо України, може залишити свою посаду. Серед тих, хто може його замінити, згадується і прізвище лідера партії «Яблуко» Григорія Явлінського. Однак більш істотним, що може вплинути на ситуацію на Донбасі, на масштаби фінансування угруповань – це те, що з кураторства цих угруповань може піти віце-прем’єр Дмитро Козак. Це істотніше, бо якщо Росія зменшить фінансову допомогу, це може бути набагато важливішим, ніж навіть відставка Суркова, переконує газета.

Цього тижня буде вирішуватися доля одного з найрезонансніших питань в сучасній українській медицині – легалізація трансплантації органів, інформує газета «Сегодня». Друге читання законопроекту у Верховній Раді заплановано на четвер. Документ пропонує надати право українцям за життя ухвалювати рішення про донорство своїх органів після смерті. Якщо законопроект ухвалять, він вступить в силу з 2019 року. Видання наголошує на необхідності підтримки законопроекту, адже щорічно так не дочекавшись пересадки органів вмирають 3400 людей. Також за оцінками експертів, українці за рік вивозять близько 400 мільйонів гривень за кордон, роблячи там пересадки.