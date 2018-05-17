Футбол: Фонсека підписав новий контракт із «Шахтарем»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Пауло Фонсека підписав новий контракт із клубом, інформує офіційний сайт «гірників».

Президент клубу Рінат Ахметов заявив, що термін договору розрахований на два роки.

Фонсека став головним тренером донецького «Шахтаря» в травні 2016 року. До цього команду впродовж 12 років тренував румунський спеціаліст Мірча Луческу.

За період роботи в «Шахтарі» Фонсека двічі перемагав у чемпіонаті України, двічі в кубку країни, ще один раз – у суперкубку. Цього сезону він зумів вивести команду до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.