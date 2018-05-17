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18 Травень 2018, Київ 00:24
Новини | Події

Футбол: Фонсека підписав новий контракт із «Шахтарем»

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на прес-конференції в костюмі Зорро після перемоги над англійським «Манчестер Сіті». Харків, 6 грудня 2017 року

Головний тренер донецького «Шахтаря» Пауло Фонсека підписав новий контракт із клубом, інформує офіційний сайт «гірників».

Президент клубу Рінат Ахметов заявив, що термін договору розрахований на два роки.

Фонсека став головним тренером донецького «Шахтаря» в травні 2016 року. До цього команду впродовж 12 років тренував румунський спеціаліст Мірча Луческу.

За період роботи в «Шахтарі» Фонсека двічі перемагав у чемпіонаті України, двічі в кубку країни, ще один раз – у суперкубку. Цього сезону він зумів вивести команду до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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