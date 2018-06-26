Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Червень 2018, Київ 16:02
Новини | Політика

Журналістку RT не впустили до України – ДПСУ

Телеканал RT повідомив, що їхня кореспондентка в Ізраїлі їхала до Києва виступати на конференції ОБСЄ зі свободи ЗМІ

Журналістку російського іномовника RT Полу Слієр не впустили до України, повідомив Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Мета поїздки в цьому випадку не грає ніякої ролі. Щодо неї в прикордонників було доручення одного із правоохоронних органів щодо заборони в’їзду», – сказав Слободян.

Він додав, що журналістці заборонили в’їзд на п’ять років.

Телеканал RT повідомив, що їхня кореспондентка в Ізраїлі їхала до Києва виступати на конференції ОБСЄ зі свободи ЗМІ. Іномовник розкритикував це рішення.

В останні роки Україна заборонила в’їзд низці журналістів, здебільшого російських за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG