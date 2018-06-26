Журналістку RT не впустили до України – ДПСУ

Журналістку російського іномовника RT Полу Слієр не впустили до України, повідомив Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Мета поїздки в цьому випадку не грає ніякої ролі. Щодо неї в прикордонників було доручення одного із правоохоронних органів щодо заборони в’їзду», – сказав Слободян.

Він додав, що журналістці заборонили в’їзд на п’ять років.

Телеканал RT повідомив, що їхня кореспондентка в Ізраїлі їхала до Києва виступати на конференції ОБСЄ зі свободи ЗМІ. Іномовник розкритикував це рішення.

В останні роки Україна заборонила в’їзд низці журналістів, здебільшого російських за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.