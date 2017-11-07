Російському журналістові з «РИА Новости» заборонили в’їзд в Україну – СБУ

Служба безпеки України не пропустила в країну і заборонила на п’ять років в’їзд російському журналістові Захару Виноградову, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Як написала вона у Facebook, рішення ухвалили 5 листопада.

За словами Гітлянської, СБУ ухвалює рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям або особам без громадянства, відповідно до статті 13 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в інтересах національної безпеки України.

«Рішення про заборону в’їзду в Україну ухвалюється, якщо є наявність достатньої інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт вчинення особою суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його вчинення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення та розкриття якого віднесено до компетенції СБ України», – написала речниця СБУ.

Раніше російське державне агентство «РИА Новости» повідомило, що його оглядача Захара Виноградова, який їхав до Києва, висадили з потяга.

За словами Виноградова, його о 06:00 висадили з поїзда Москва-Одеса в Конотопі під час перевірки документів. «Зворотній поїзд буде о 18-й годині, до цього часу я буду перебувати тут (в Конотопі). Зараз готують документи», – цитує його видання.

Останнім часом СБУ видворила з України вже цілу низку журналістів, переважно з Росії, але й із інших країн, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.