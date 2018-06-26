Чорні щупальця. У Києві встановили п’ятиметрову скульптуру про катування

На Михайлівській площі в Києві встановили п’ятиметрову надувну скульптуру в Міжнародний день на підтримку жертв катувань.

Правозахисники пояснюють, що скульптура з чорними щупальцями символізує шкоду, якої зазнають жертви катувань та суспільство в цілому. Вона зазначила, що окремі щупальця з’єднуються в одне ціле, що свідчить про системність та комплексність проблеми катувань.

«Серед населення України переважає думка про несприйняття катувань. Так, три чверті українців висловилися проти можливості застосування тортур. Втім викликає занепокоєння той факт, що майже кожен десятий опитаний поліцейський виправдовує застосування тортур до ворогів. Це – тривожний сигнал і виклик, з яким має працювати керівництво Нацполіції»,– каже голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

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Виконавчий директор Експертного центру з прав людини Юрій Бєлоусов повідомив, що за 2017 рік близько 2500 людей звернулися за медичною допомогою через травми, завдані працівниками поліції. За його словами, третина нанесених побоїв – у голову.

«При цьому більшість працівників поліції, провина яких доведена судом, були звільнені від реального покарання. Важливо зрозуміти – якщо ми толеруємо катування, то маємо бути готові, що сьогодні чи завтра ми або наші близькі можуть стати їх жертвами», – сказав Бєлоусов.

Скульптура стоятиме на Михайлівській площі в Києві до 9 липня.